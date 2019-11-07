الطيران الالمانية يلغي 1300 رحلة داخلية وخارجية بسبب اضراب نقابة الموظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

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اعلنت شركة الطيران الالمانية (لوفتهانزا) ،اليوم الخميس ، الغاء 1300 رحلة داخلية وخارجية من والى مطارات المانية بسبب اضراب تحذيري دعت اليه نقابة الموظفين (اوفو).



واوضحت الشركة ،بان الاضراب الذي بدأ اليوم ويستمر حتى ظهر غد الجمعة سيعطل حركة 180 الف مسافر وسيشمل مطارات المانية دولية ابرزها (فرانكفورت) و(هامبورغ) و(ميونيخ) و(دوسولدورف).

وهددت النقابة بتوسيع دائرة الاضراب ليشمل مزيدا من المطارات والشركات التابعة ل(لوفتهانزا) مثل (يورو وينغز) و(صن اكسبرس) اذا لم تستجب الشركة لمطالب رفع الاجور.