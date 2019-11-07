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الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنا فلسطينياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنا فلسطينياً

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس،11 فلسطينياً من الضفة.

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وقال نادي الأسير في بيان له"إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم بينهم أسرى محررون وهم: معتصم تيسير سمارة (45 عاماً)، وشقيقه عدنان (35 عاماً)، ومصطفى عمر بدير (34 عاماً)، ومحمد منذر الزرعي (21 عاماً)،ومن مخيم عايدة في محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: أنس صلاح المساعيد (17 عاماً)، وعمر خالد المساعيد (33 عاماً).

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر.

واعتقلت بالأمس الشاب عمرو عرفات عيسى زعاقيق (17 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اُعتقل المواطن رامي رفيق العلامي (16 عاماً)، وكلاهما من بلدة بيت أمر في الخليل.

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