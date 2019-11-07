- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنا فلسطينياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس،11 فلسطينياً من الضفة.
وقال نادي الأسير في بيان له"إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم بينهم أسرى محررون وهم: معتصم تيسير سمارة (45 عاماً)، وشقيقه عدنان (35 عاماً)، ومصطفى عمر بدير (34 عاماً)، ومحمد منذر الزرعي (21 عاماً)،ومن مخيم عايدة في محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: أنس صلاح المساعيد (17 عاماً)، وعمر خالد المساعيد (33 عاماً).
وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر.
واعتقلت بالأمس الشاب عمرو عرفات عيسى زعاقيق (17 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اُعتقل المواطن رامي رفيق العلامي (16 عاماً)، وكلاهما من بلدة بيت أمر في الخليل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنا فلسطينياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.