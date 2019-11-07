شكرا لقرائتكم خبر عن آخر نوبات غضب أردوغان: «طواحين هواء» ضد الكرة الأوروبية! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل)، أ ف ب (أنقرة) الرئيس التركي رجب أردوغان جاهز بطواحينه الهوائية لمهاجمة كل الجهات في آن معاً! هذه المرة وجّه بوصلة غضبه صوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم... فهو لا يخطئ مطلقاً... ويستعد دوماً للدفاع عن المخطئين من أبناء شعبه... في نصرتهم ظالمين ومظلومين! فقد اتهم أردوغان اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بانتهاج «سلوك تمييزي» حيال تركيا، لفتحه تحقيقاً تأديبياً بعد «التحية العسكرية» التي أداها اللاعبون الأتراك خلال المباريات التي نظمت أثناء الهجوم التركي على شمال سورية. وقال خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: «الرياضيون الذين يمثلون بلادنا في الخارج باتوا مستهدفين منذ بدء العملية العسكرية». وأضاف: «نرفض الموقف التمييزي والظالم والسياسي حيال فريقنا الوطني وأنديتنا». وفي 15 أكتوبر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق تأديبي بحق تركيا يتعلق بـ«استفزاز سياسي» محتمل بعد التحية العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال مباريات ضد ألبانيا وفرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2020، تأكيداً لدعم العسكريين المشاركين في هجوم أنقرة ضد القوات الكردية شمالي سورية.

الرئيس التركي رجب أردوغان جاهز بطواحينه الهوائية لمهاجمة كل الجهات في آن معاً! هذه المرة وجّه بوصلة غضبه صوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم... فهو لا يخطئ مطلقاً... ويستعد دوماً للدفاع عن المخطئين من أبناء شعبه... في نصرتهم ظالمين ومظلومين! فقد اتهم أردوغان اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بانتهاج «سلوك تمييزي» حيال تركيا، لفتحه تحقيقاً تأديبياً بعد «التحية العسكرية» التي أداها اللاعبون الأتراك خلال المباريات التي نظمت أثناء الهجوم التركي على شمال سورية. وقال خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: «الرياضيون الذين يمثلون بلادنا في الخارج باتوا مستهدفين منذ بدء العملية العسكرية». وأضاف: «نرفض الموقف التمييزي والظالم والسياسي حيال فريقنا الوطني وأنديتنا». وفي 15 أكتوبر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق تأديبي بحق تركيا يتعلق بـ«استفزاز سياسي» محتمل بعد التحية العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال مباريات ضد ألبانيا وفرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2020، تأكيداً لدعم العسكريين المشاركين في هجوم أنقرة ضد القوات الكردية شمالي سورية.

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