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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان احتجاز مفتشة من وكالة الطاقة الذرية في إيران

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما اليوم إزاء احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران الأسبوع الماضي.

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السفيرة جاكي ولكوت ما حدث بأنه استفزاز صارخ يجب أن تكون له عواقب، حيث احتجزت إيران المفتشة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق سفرها.

وقالت السفيرة في بيان لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 عضوا «احتجاز أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزاز صارخ، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا من الآن فصاعدا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقا ولن تجد تهاونا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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