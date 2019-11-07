شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يصدر تقريرا عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في العالم العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أصدر البرلمان العربي تقرير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي، رصد خلاله مستجدات وتطورات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2018.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان اليوم، أن التقرير يُعد أحد أهم مخرجات عمل البرلمان العربي، بصفته آلية عربية شاملة ومُعمقة للرصد والتقييم والتحليل وتقديم رؤى شاملة ومقترحات عملية بشأن القضايا العربية ومستجداتها، والتطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وتأثيرها على الدول والمجتمعات العربية في المجالات كافة، إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، وسعياً منه لبحث أنجع السبل لمواجهة هذه التحديات.

وأعرب عن أمله أن يُقدم تقرير البرلمان العربي السنوي للحالة في العالم العربي المقترحات والتوصيات لمنظومة العمل العربي المشترك بشأن معالجة الأوضاع والتطورات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان لتعزيز التضامن والتعاون العربي وصيانة الأمن القومي العربي وتحقيق التنمية الشاملة في العالم العربي.