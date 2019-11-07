النشرة: مجهولون سرقوا سيارتين في كسارة والنبي ايلا

افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأن "مجهولين اقدموا على سرقة سيارة المدعو ر. م. من أمام منزله في كسارة، وهي من نوع "كيا ريو".
كما أقدم مجهول على سرقة سيارة المواطنة م. ع.ا، وهي من نوع "كيا سيراتو"، لونها أسود امام منزلها في بلدة النبي ايلا.
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