النشرة: مجهولون سرقوا سيارتين في كسارة والنبي ايلا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "مجهولين اقدموا على ​سرقة سيارة​ المدعو ر. م. من أمام منزله في ​كسارة​، وهي من نوع "كيا ريو".

كما أقدم مجهول على سرقة سيارة المواطنة م. ع.ا، وهي من نوع "كيا سيراتو"، لونها أسود امام منزلها في بلدة النبي ايلا.