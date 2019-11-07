الجسر: الحريري غير راغب بالعودة للحكومة لانه لا يريد ان يستنسخ الحكومة نفسها

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ ان "هناك تصويب على شخصيات مقربّة من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ من بينها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​ ورئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​"، مشيراً إلى أن "لا أحدَ يمكنه الدفاع عن مرتكب والسّؤال هو، من الذي لم يفتح ملفات ​الفساد​؟"، مشيراً إلى "إنني ممّن وصلوا الى اليأس في ​الحياة​ السياسية بسبب سوء ادارة سياسية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار الجسر إلى ان "حكومة ائتلافية تريد ان تمثل الجميع وهذا الامر يعرقل الكثير من الامور والقضايا"، مفيداً بان "عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة تحتاج الى حلّ ولا تنتظر الكثير"، موضحاً أن "​حالات​ حل ​المجلس النيابي​ دستورياً غير متوافرة اليوم في ما عدا اقرار قانون انتخابي جديد وتقصير ولاية المجلس"، كاشفاً عن عن أن "الحريري غير راغب في العودة إلى ​رئاسة الحكومة​ وانا مسؤول عن كلامي لانه لا يريد أن يستنسخ نفس الحكومة"، مؤكداً انه "لا يجب ان تنسى الحكومة المقبلة ​الشباب​ الذين ثاروا في الشارع".

وتوجه إلى المتظاهرين، قائلا "حافظوا على النظام والاطر القانونية والدستورية وغيرّوا ما شئتم".