حنكش: لنعيد تكوين السلطة على أسس تمثيلية صحيحة تعطي أمل جديد للناس

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "للتذكير فقط أننا تقدمنا الأسبوع الفائت باقتراح قانون لتقصير ولاية ​مجلس النواب​، يكفي ان تصوت عليه الكتل وإقراره لنذهب إلى إنتخابات مبكرة بعد 6 أشهر"، داعياً إلى "إعادة تكوين ​السلطة​ على أسس تمثيلية صحيحة تعطي أمل جديد للناس".

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