شربل نحاس: وزراء حزب الله في الحكومة "نعجات"

اعتبر الوزير السابق شربل نحاس أن "حزب الله يهمه ان يكون له صفة شرعية ورسمية لمواجهة تصنيفه كارهابي وبالتالي يسعى لان يكون له نواب ووزراء"، معتبرا ان "وزراء حزب الله في الحكومة "نعجات" وغاية الحزب ان يبقى في الحكومة اما من يقوم بالمشاكل هم وزراء النائب السابق وليد جنبلاط ووزراء الرئيس ميشال عون والوزير علي حسن خليل".
وفي تسجيل مصور خلال جلسة حوارية في ساحة رياض الصلح، كشف نحاس أن "وزير حزب الله محمد فنيش عندما تولى وزارة الطاقة سار بموضوع الخصخصة ليظهر انه منسجم مع موضة الشرعية العالمية".
ولفت نحاس الى ان "مجتمع حزب الله تطور وعلينا التعامل مع هؤلاء اللبنانيين الذين حصلوا على دعم من ايران وانجزوا ما لم تنجزه كل منظومة الجيوش العربية"، مضيفا :"إذا ذكّرونا دائما بثيابهم وباشكالهم انهم شيعة، فهذه مشكلة بالنّسبة لنا ونحن يجب ان ننقذهم من الأسر الذي هم فيه".
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