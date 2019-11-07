الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقّرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة، كما تنشط الرياح أحياناً.

السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ خاصة على الساحل.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع عودة الحراراة الى الإرتفاع على الساحل ودون تعديلها على الجبال والداخل.

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