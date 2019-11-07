علق الوزير السابق ​شربل نحاس​ على الفيديو الخاص به الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "إننا نمتلك في "مواطنون ومواطنات في دولة" المشروع السياسي الواقعي الوحيد لانقاذ البلد وهذا الكلام الذي انتشر حُكي من 3 أيام أمام مئات الناس بسياق نقاش وشرح وتناقشنا بموضوع سلاح "​حزب الله​" وكان الهم أن نتناول هذه المسألة التي تعتبر حساسة"، مشيراً إلى أن "سلاح "حزب الله" ليس عدة بل هم ناس جزء من مجتمعنا وهذا الجزء عزيز ونعرف كيف تشكلت هذه الظاهرة التي تصدت للجيش الاسرائيلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: سلاح "حزب الله" ليس عدة بل هم ناس جزء من مجتمعنا وهذا الجزء عزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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