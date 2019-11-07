رئيس وزراء تونس التقى رئيس الجزائر الانتقالي وسلّمه رسالة من نظيره التونسي

لفت رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، بعد لقائه الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، خلال زيارة قصيرة يقوم بها للجزائر، وسلّمه رسالة من الرئيس قيس سعيد، إلى أنّ الأخير "سيكون في زيارة للجزائر في الأسابيع المقبلة"، موضحًا أنّ "الرئيس التونسي يؤكّد أهميّة العلاقات التونسيّة الجزائريّة، وهي علاقات استراتيجيّة راسخة في التاريخ".
وشدّد على "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتحديات المشتركة الّتي تواجه تونس والجزائر، ولا سيما الأمنيّة"، مشيرًا إلى "تنسيق مستمرّ بطريقة شبه يوميّة بين قواتنا الأمنية في تونس والقوات الأمنية في الجزائر"، داعيًا إلى "إحياء العلاقات في المجالَين الاقتصادي والثقافي".
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