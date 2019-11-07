الشرطة البريطانية أعلنت أن جميع ضحايا شاحنة التبريد الـ39 ببريطانيا فيتناميون

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ أنّ "جميع الجثث الـ39 الّتي عُثر عليها في شاحنة تبريد قرب لندن الشهر الماضي، تعود ل​فيتنام​يين".

من جهتها، لفتت السفارة الفيتنامية في لندن في بيان، إلى "أنّها تشعر بحزن عميق بعد أن تأكّد أنّ 31 رجلًا وثماني نساء عُثر على جثثهم في صندوق شاحنة، هم من فيتنام"، موضحةً أنّ "موظفيها والوفد الحكومي الفيتنامي سيوفّر الدعم القنصلي للعائلات المفجوعة من أجل إعادة جثث أحبائهم إلى ديارهم في أقرب وقت".

وكان قد عُثر على الضحايا يوم 23 تشرين الأول في شاحنة دخلت ​بريطانيا​ على متن عبارة من ​بلجيكا​. ورجّحت الشرطة في البدء أن يكون الضحايا صينيين، إلى أن أعربت عائلات فيتنامية عدّة عن خشيتها من أن يكون أبناؤها على متن الشاحنة.