ستولتنبرغ: تركيا تلعب دورا محوريا في حماية أمن أوروبا

أكد الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ أن "​تركيا​ تلعب دورا محوريا في توفير أمن القارة الأوروبية"، موضحاً ان "​الاتحاد الأوروبي​ لن يتمكن من حماية القارة الأوروبية عسكريا بمفرده".

وأشار ستولتنبرغ إلى "أهمية حلف شمال الأطلسي فيما يخص أمن القارة الأوروبية"، لافتاَ إلى ان "​النرويج​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ وكندا و​بريطانيا​ وتركيا من ​الجنوب​، يتولون أدوارا مهمة لتوفير أمن القارة الأوروبية"، داعياً الدول الأعضاء في الناتو إلى "رفع حصصهم في الانفاق الدفاعي داخل الحلف".