ستولتنبرغ: تركيا تلعب دورا محوريا في حماية أمن أوروبا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن "تركيا تلعب دورا محوريا في توفير أمن القارة الأوروبية"، موضحاً ان "الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من حماية القارة الأوروبية عسكريا بمفرده".
وأشار ستولتنبرغ إلى "أهمية حلف شمال الأطلسي فيما يخص أمن القارة الأوروبية"، لافتاَ إلى ان "النرويج والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وتركيا من الجنوب، يتولون أدوارا مهمة لتوفير أمن القارة الأوروبية"، داعياً الدول الأعضاء في الناتو إلى "رفع حصصهم في الانفاق الدفاعي داخل الحلف".
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