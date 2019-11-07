سلطات قبرص أعلنت توقيع أول عقد لاستخراج الغاز بقيمة 9 مليار دولار

أعلنت قبرص توقيع أوّل صفقة لاستغلال ​الغاز الطبيعي​ بقيمة 9,3 مليار دولار مع "كونسورسيوم" يضمّ شركات "شل" العملاقة، و"​نوبل إنيرجي​" ومقرّها في ​الولايات المتحدة الأميركية​، و"ديليك" الإسرائيلية.

ولفت وزير ​الطاقة​ جورج لاكوتريبس، بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق، إلى أنّ "نوبل إنيرجي" و"شل" و"ديليك" لديها الآن أوّل رخصة استغلال تمنحها قبرص حتى تتمكّن من تسويق المخزون".

تبلغ مدّة الترخيص 25 عامًا ويشمل حقل غاز أفروديت، الأوّل الّذي اكتشفته قبالة قبرص شركة "نوبل إنيرجي" ومقرّها في ​تكساس​ في عام 2011. وتشير تقديرات أنّه يحتوي على أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعب (أكثر من 113 مليار متر مكعب) من الغاز.

ويأتي توقيع الصفقة بعد موافقة الحكومة على مراجعات لاتفاقيّة مشاركة الإنتاج، تمّت بناءً على طلب الشركات بسبب الانخفاض الكبير في أسعار المواد الهيدروكربونية منذ منتصف عام 2014.