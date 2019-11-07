الخارجية الأميركية تعرض 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن قياديين في "القاعدة"

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن "مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ​دولار​ مقابل معلومات تسهم في إلقاء القبض على قياديين بارزين بتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" الذي يتخذ من ​اليمن​ مقرا له"، مشيرةً إلى "إنها تعرض ما يصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى إلقاء القبض أو تصفية سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين مقابل الحصول على معلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوصي"، متهمةً هذين الشخصين بـ"التحريض على شن هجمات على ​الولايات المتحدة​".

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