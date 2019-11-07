رئيس الأركان الإيرانية: أميركا وإسرائيل تدبران مؤامرة لاستغلال الاحتجاجات بلبنان والعراق

لفت رئيس الأركان العامة الإيرانية ​محمد باقري​ إلى أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية و​إسرائيل​ تدبران مؤامرة لاستغلال ​الاحتجاجات​ في ​لبنان​ و​العراق​ للمجيء بحكومتين مواليتين لهما"، موضحاً ان "الاحتجاجات في العراق مستمرة منذ 1 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا".

وأشار إلى أن "​مظاهرات​ لبنان انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​"، مشيراً إلى ان "الولايات المتحدة وإسرائيل تدبران مؤامرة في العراق ولبنان باستخدام المصالح المشروعة للشعبين في اتيان حكومتين مواليتين لهما".

وأضاف "تريد الولايات المتحدة وإسرائيل دفع الشعبين العراقي واللبناني بعيدا عن سلطات بلديهما، والسلطات الدينية والشعوب في هذه الدول تعارض تلك المؤامرات".