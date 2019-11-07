افادت قناة "​روسيا اليوم​" عن "وقوع ​انفجار​ ضخم في مصفاة ​بانياس​ السورية وأنباء عن سقوط إصابات". وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عاملا لقي مصرعه وأصيب آخرون بالانفجار الذي وقع بسبب القيام بعملية لحام في مصفاة بانياس.

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