امرأة ترفض الارتباط الأحادي.. فتزوجت من ثلاثة دفعة واحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المرأة تبلغ من العمر 36 عاما وتعتبر ما أقدمت عليه أمر عادي. تصدرت امرأة أوغندية، تبلغ من العمر 36 عاما، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام المحلية لإقدامها على الزواج من ثلاثة رجال في آن واحد بعد أن وصفت "الزواج الأحادي" بأنه "فاشل".

ودخلت آن غريس أجوتي في خلافات مع محيطها الأسري والاجتماعي بعد أن ارتبطت بثلاثة أزواج مرة واحدة، مما أدى إلى نبذها من القبيلة التي تنمي إليها وطردها وأزواجها من المنطقة التي تعيش فيها معهم.

لكن أجوتي دافعت عن زواجها من ثلاثة رجال قائلة إن زوجها السابق "عديم الجدوى ومحبط للغاية"، مضيفة أنها قررت تركته لكي تجب حظها مرة أخرى، لكن هذه المرة مع ثلاثة رجال.

وقالت لصحيفة صنداي فيجن: "كان زوجي عديم الفائدة وبقيت المعيل له. عندما تركته، بدأت أبحث عن شخص مميز، لكنني لم أتمكن من العثور على أحد.. بعدها قررت الزواج من ثلاثة".

وقال بيتر أوجوانغ، والد أجوتي، إنه ابنته ليست الوحيدة التي تتزوج من ثلاثة رجال دفعة واحدة في القرية، بل فعلتها نساء من قبل، وقد هاجم رفقة أهل القرية بالمناجم في العام الماضي رجلا كان زوجا لامرأة متعددة الأزواج.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: سمكة القرش صغيرة جدًا بجواره.. حيوان بحري عملاق يُثير الرعب من المعروف أن أسماك القرش هم ملوك المحيطات وذلك بسبب قوتها القاتلة وحجمها الضخم إلا أن فيديو التقطته كاميرا مراقبة لإحدى محطات النفط البحرية كان صادم حيث ظهر حيوان بحري عملاق أكبر من سمكة القرش بكثير. فيديو: سمكة القرش صغيرة جدًا بجواره.. حيوان بحري عملاق يُثير الرعب 7awi 1 فيديو: سمكة القرش صغيرة جدًا بجواره.. حيوان بحري عملاق يُثير الرعب ويظهر في الفيديو سمكة الراي اللاسع Manta Ray المعروفة أيضًا باسم شيطان البحر بجوار سمكة قرش، لكن الصادم في الأمر أن القرش يبدو صغير جدًا في حالة مقارنته بسمكة الراي العملاقة. الفيديو تم التقاطه قبالة ساحل ترينيداد وتوباجو وتم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن البعض شكك في نوع السمكة المجاورة لشيطان البحر واعتقدوا أنها سمكة ريمو لأن القرش يبدو أكبر حجمًا إلا أن هذا الاحتمال بعيد. تعرف على أسماك البيرانا الفتاكة 7awi 1 تعرف على أسماك البيرانا الفتاكة شاهد أيضاً: تعرف على أسماك البيرانا الفتاكة فعلى الرغم من العداء الطبيعي بين سمكة القرش وسمكة الراي اللاسع إلا أن أسماك الراي الضخمة قاتلة وذلك بفضل أطرافها المدببة والتي تحتوي على سم قوي وأي مواجهة بينهما ستكون شرسة جدًا، كما أن كلا السمكتين تنتمي لنفس الفصيلة فهما من الأسماك الغضروفية لذلك تجمع بينهما علاقة قوية. الجدير بالذكر أن سمكة الراي اللاسع تعيش في المياه الاستوائية على أعماق بعيدة جدًا لكنها تظهر أحيانًا في المياه المعتدلة على أعماق قريبة تسمح للبشر برؤيتها لكنها تكون مهددة بالقتل في هذه الحالة. أسماك الراي اللاسع من الأنواع المهددة بالانقراض وذلك لتعرضها للصيد المباشر ويُمنع صيدها وذلك لأنها مفيدة جدًا في عمليات تنظيف المحيطات و الحفاظ على الشعاب المرجانية. المزيد: صور مدهشة لأجمل الأسماك الملونة صياد يفتح بطن القرش بالسكين ويكتشف ماذا في داخله؟ صور رائعة لفتاة تعيش وسط الأسماك والحيتان تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة عادت سيدة مسنة إلى الحياة مرة أخرى وذلك قبيل حرق جثتها في معبد محلي في تايلاند حيث اكتشف زوجها أنها لا تزال على قيد الحياة بعد 3 أيام كاملة من إعلان وفاتها. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة وكان الأطباء في المشفى قد أكدوا أن السيدة فينيج سوباجورن البالغة من العمر 70 عامًا قد فارقت الحياة بسبب تعرضها لجلطة أدت إلى مشاكل في المخ والغدة الدرقية كما حاول الأطباء وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي لكن السيدة لم تستجب لأي إجراء طبي فأعلنوا وفاتها. شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة 7awi 1 شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة شاهد أيضاً: شاهد: طفل يسقط من ارتفاع 11 مترًا داخل عربة اكتشف زوج السيدة التايلاندية أنها لاتزال على قيد الحياة بعد الحفاظ على جثتها باردة لمدة 3 أيام لإنهاء إجراءات حرق الجثث لكن خلال الوداع الأخير لاحظ الزوج أنها تتنفس وتحرك جفونها ببطء لذلك طلب المساعدة. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة السيدة تم نقلها إلى المنزل على أمل أن تتحسن حالتها الصحية بعد أن ظلت لفترة طويلة في مكان باردة جدًا خاصة وأنها لم تستعد وعيها بالكامل لكن أسرتها تبذل كل الجهد المطلوب. أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! 7awi 1 أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! شاهد أيضاً: أكبر معمر في العالم يتمنى فقط هذا الشيء.. لن تصدقوا عمره! زوج السيدة لم يصدق في البداية أن شريكة حياته قد توفيت وأخبر أولاده والأطباء أن جسد زوجته لم يتخشب أو يتغير لونه كما يحدث مع الموتى لكن لم يصدقه أحد واعتقدوا أنه في حالة صدمة. في حين حاول الأطباء تبرير إعلان موت السيدة بأن الإشارات الحيوية لديها قد توقفت لذلك أعلنوا وفاتها وهو ما تسبب في جدل كبير ونقد واسع لتصرف الطبيب المسؤول عن حالتها. فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة 7awi 1 فيديو: قبيل حرق جثتها.. سيدة تعود للحياة فجأة بعد 3 أيام من الوفاة المزيد: فيديو وصور: مصارع سومو صغير.. صدمة أم بعد ولادة طفلتها بوزن خرافي صور: نُقلت إلى المشفى فورًا.. فتاة جميلة لم تصدق شكلها بعد وضع المكياج فيديو وصور: بعد 27 عام.. سيدة إماراتية تستفيق من الغيبوبة لحماية ابنها تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي

فيديو: هكذا أنقذ رجل صيني عشيقته من هجوم زوجته وصديقاتها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل صيني وهو يحاول حماية عشيقته من غضب زوجته وصديقاتها بعدما رصدوه بأحد الشوارع في بلاده. اقرأ أيضًا: خرائط جوجل تكشف خيانة زوجية.. إليكم التفاصيل وحسبما أوردت تقارير صحفية تناولت الواقعة فأن الزوجة تربصت لزوجها رفقة صديقاتها في أحد الشوارع؛ حيث هرعت نحوه فور رؤيته مع عشيقته؛ للاعتداء عليها. وبحسب ما ظهر الرجل الصيني في مقطع الفيديو فحاول احتضان عشيقته بالأرض؛ لحمايتها من ركلات زوجته ولكماتها هي وصديقتها. شاهد أيضًا: نجوم سامحتهم زوجاتهم رغم اعترافهم بالخيانة: رقم 5 فضحته زوجته في أغنية وظلّ الرجل يتلقى اللكمات والركلات بدلًا منها ولكن رغم ذلك تمزقت ملابسها ليستطيع حمايتها والهروب بها قبل وصول قوات الشرطة وهو ما يمكنكم مشاهدته بمطالعة مقطع الفيديو أعلاه: المزيد: مشاهير تعرضوا للخيانة من قٍبل حبيباتهم :"إحداهن حاولت قتله" صور بعد الطلاق مشاهير عملوا معًا أحدهم قدم دور رومانسي خلال أزمة خيانة بالصور: يهدي زوجته 15 ألف جواب غرامي على مدار 40 سنة حب صور: مشاهير عرب أحرجتهم زوجاتهم.. رقم 10 لم يتعرف على صوت زوجته تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي مواقع حاوي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO فيديو: عروس الكويت.. فتاة تتسوق بفستان الزفاف وتسبب جدل واسع مواقع حاوي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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واحتشد مؤخرًا أهل القرية لطرد أزواج أجوتي الثلاثة من القرية، قائلين إنه ليس لهم الحق العيش فيها هناك. لكن أجوتي أبلغت أهل قريتها بأن زواجها مع ثلاثة رجال كان خيارها.

والأزواج الثلاثة لأجوتي هم: ريتشارد أليش، وهو رجل شرطة أرمل ومتقاعد، وجون بيتر أولوكا، وهو فلاح ميسور إلى حد ما، ومايكل إنياكو، وهو عازب.

ويعيش الأزواج الثلاثة في أكواخهم الخاصة في مجمع يضم ستة أكواخ تمتلكها أجوتي. ويجتمعون معا للأكل، ويطيعونها في كل ما تقوله، ويعتبرونها رب الأسرة، إذ يسمحون لها باتخاذ جميع القرارات.

وفي مرحلة ما، تمكن والد أجوتي من طرد الأزواج الثلاثة من مجمع ابنته. وقال رئيس القرية إن على الرجال تقديم أنفسهم للسلطات المحلية قبل السماح لهم بالعودة إلى القرية.

وقد غادر الرجال الثلاثة بالفعل، لكنهم تعهدوا بالعودة، ومنذ الأسبوع الماضي، عاد أحدهم، ويدعى مايكل إنياكو، بالفعل إلى كوخه.

تجدر الإشارة إلى أن أغوتي، التي تكسب رزقها عن طريق بيع لحم البقر المطبوخ، حامل الآن في شهرها السادس بطفلها الرابع. لكن ليس من الواضح من هو والد الطفل.

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