شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان ..الشرطة التركية تداهم بيوت الشباب وتعتقل 12 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لسياسة القمع والانتهاكات التى يمارسها أردوغان، داهمت الشرطة التركية، اليوم الخميس ، بعض المنازل بمنطقة بيت الشباب التابعة لمحافظة شيرناق، واعتقلت 12 شخصًا على الأقل، من بينهم رئيس مشارك بإحدى البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، يدعى شعبان جين.

وذكر موقع تركيا الآن أن الشرطة التركية هاجمت العديد من المنازل بمنطقة بيت الشباب وبعض القرى التابعة لها، وخلال تلك المداهمات، اعتقلت 12 شخصًا، من بينهم الرئيس المشارك لبلدية بيت الشباب عن حزب الشعوب الديمقراطي شعبان جين.

ولم يصرح أحد بأسباب اعتقال الـ 12 شخصًا، وتم نقلهم إلى مراكز الشرطة بالقرى التابعة لمديرية أمن المنطقة. ومن المرجح أن تكون أعداد المعتقلين أكثر من تلك التي تم الإعلان عنها.