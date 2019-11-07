شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..صحفي أمريكي يكشف فضائح النظام القطرى وعلاقته بالجماعات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للصحفي الأمريكي فيوباندوس ،الأسير السابق لدى تنظيم النصرة الإرهابي ، والذى فضح علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية وطرق تمويلها ودعمها لهم بالمال لتدمير الدول العربية.

حيث سألته المذيعة فى إحدى القنوات الأمريكية:"عملت كصحفي في الشرق الأوسط، وغطيت مناطق صراع مختلفة في بلدان مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، كما أنك تتحدث اللغة العربية بطلاقة كما رأيت في فيلمك الوثائقي، لذا خذنا لليوم الذي قبض فيه عليك في 2012 من جبهة النصرة في سوريا، وما المدة التي قضيتها مع هذه المجموعة وكيف حدث إطلاق سراحك؟".

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وأجاب الصحفي الأمريكي: "تم احتجازي لمدة 22 شهرًا وتم إطلاق سراحي من خلال تدخل قطر، حيث كنت رهينة، لم أكن مطلعًا على المفاوضات، لكن قيل لي إن هناك مفاوضات جارية، في يوم ما قائد تنظيم القاعدة في سوريا، دخل للغرفة التي كنت محتجزًا فيها وقال إنه سيعيدني لوالدتي اليوم".

وتابع الصحفى قائلا : "أخذوني إلى الحدود الإسرائيلية، حيث كانت قوة السلام التابعة للأمم المتحدة هناك تنتظر لاستقبالى ، بالتنسيق مع السلطات القطرية .

وعادت المذيعة تسأله مرة أخرى قائلة: "ماذا عن الحجة التي تقول أن هذه الأموال (الفدية القطرية) تذهب لتمويل الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة الكثيرين؟"، فأجاب قائلًا: "صحيح بالتأكيد أنهم يريدون المال من أجل مواصلة الحرب، وأنهم يستخدمون هذه الأموال لقتل الناس".