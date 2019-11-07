شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كردي لحزب أردوغان : لا تصفونا بالإرهابيين والزموا حدودكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن هاروهان أولوتش، نائب بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزبه، وذلك بسبب اتهاماته المستمرة للأكراد بأنهم إرهابيين، مؤكدا أن هذه الاتهامات افتراءات وأكاذيب.

وقال النائب بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فى فيديو له بثته منصات تركية :" حضرات رؤساء نواب الأحزاب، ليس لديكم الحق في اتهامنا بأننا إرهابيون، لا نعطيكم الحق في هذا، وسنجعل من يقول علينا إرهابيين يلزم حدوده، أنتم تتحدثون بالأكاذيب والهراءات، ونحن لا نبالي بصياحكم وتهديداتكم، ونحن نكافح هنا من أجل الديمقراطية، ونكافح من أجل الحرية والمساواة، ونكافح من أجل العدالة، ونحن لا نستمع أبدًا إلى أحاديثكم السخيفة، ونحن نحاول هنا أن نخلق مناقشة بناءة، وأنتم تنتقدوننا".