بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث سير بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في 3 حوادث سير متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد وصول مصابين إلى مستشفيات الداخلة والخارجة في حوادث مرورية.

وبالفحص تبين إصابة بشندي سيد محمد، 59 سنة مقيم بمدينة موط بمركز الداخلة، في حادث انقلاب دراجة نارية باشتباه كسر مضاعف في الساق اليمني، وجرى نقله لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وإصابة مصطفى عبد الغني عبد الله، 25 سنة، في كدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث مروري بحي الزهور بمدينة الخارجة، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام للعلاج.

كما أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "الداخلة – أبو منقار" بمركز الفرافرة، وهم "عمر أسامة محمد، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالضلوع، وأحمد محمد جاد، 30 سنة مصابًا بكدمة بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود شوقي إبراهيم، 22 سنة مصابًا بكسر بالذراع الأيسر والرقبة وكسر بالقدم اليمنى، وجرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام للعلاج.