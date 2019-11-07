بالصور- محافظ أسوان يبحث مع قنصل فرنسا آليات دعم السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الخميس، القنصل العام الفرنسي، فرانسوا بوجو، وذلك بحضور ماري كريستين قنصل فرنسا بالأقصر وأسوان.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين المحافظة والقنصلية الفرنسية بالقاهرة في العديد من المجالات، وعلى رأسها دعم السياحة وزيادة معدلاتها.
وأكد محافظ أسوان، على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، تحت رعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون.
مشيرًا إلى تطلع أسوان لزيادة معدلات السياحة الفرنسية في ظل توافر المقومات السياحية والأثرية وتنوع المنتج السياحي أثريًا وثقافيًا وبيئيًا ونيليًا ورياضيًا وعلاجيًا وترفيهيًا، علاوة على سياحة "السفاري والصيد ومشاهدة الطيور في المحميات الطبيعية.
وطالب المحافظ بإعادة فتح فرع المركز الثقافي الفرنسي في قصر الثقافة، ليكون داعمًا لتعلم اللغة الفرنسية والتعرف على تاريخ وثقافة وتراث فرنسا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة أسوان والتي تضم أقسامًا للغة الفرنسية بكليتي الآداب والألسن، علاوة على تأهيل المعلمين بمدرسة نجيب محفوظ للغات.
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