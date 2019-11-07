مصرع عامل وإصابة آخرون في انفجار بمصفاة بانياس في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365) ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عاملاً لقي مصرعه وأصيب آخرون بالانفجار الذي وقع بسبب القيام بعملية لحام في مصفاة بانياس، حسبما نقل موقع "العربية". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون سوريون وقوع انفجار ضخم في مصفاة بانياس غربي البلاد.

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