الرئيس اليمني: متمسكون بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس أهمية المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، من أجل إرساء الاستقرار الذي ينشده أبناء المحافظات الجنوبية خاصة والوطن عامة.

وأشار هادي - خلال لقائه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في فعالية اتفاق الرياض، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إلى تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وإنصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول