كوسوفو تتهم شخص بالانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا

وجّه الادعاء العام في كوسوفو، تهم الإرهاب لشخص يُشتبه في انضمامه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس عن بيان لمكتب الادعاء العام في كوسوفو، جاء فيه أن الشخص المشتبه به، والذي لم يُذكر اسمُه، ذهبإلى مقدونيا الشمالية في شهر يوليو عام 2015، وحصل على جواز سفر مزيف، ثم انتقل إلى سوريا عن طريق اليونان وتركيا.
وأوضحت الشبكة أن المشتبه به، متهم بالقتال كعضو في تنظيم "داعش" الإرهابي حتى اعتقاله من جانب القوات الكردية في يوليو 2017، مشيرة إلى أنه كان من بين 110 شخصاً يحملون جنسية كوسوفو، تم استعادتهم من سوريا في أبريل الماضي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية.
يُشار إلى أن المشتبه به من الممكن أن يُسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه.
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