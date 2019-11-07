الملك يستقبل مديرة الاستخبارات الأميركية ووزير خارجية لاتفيا

وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس أيضاً وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل غلام.
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