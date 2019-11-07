قتيل وجرحى بانفجار داخل مصفاة نفط في سوريا

قتل عامل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في مصفاة بانياس السورية إثر انفجار أحد الخزانات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية رسمية.

ولم تذكر وسائل الإعلام مزيدا من التفاصيل عن أسباب الانفجار.

وقال وزير النفط السوري للتلفزيون الحكومي إن الانفجار وقع أثناء إجراء صيانة لإحدى وحدات الإنتاج.

ومصفاة بانياس النفطية واحدة من أكبر مصافي البلاد.

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