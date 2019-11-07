روسيا ترحب بانتقادات الرئيس الفرنسي لحلف شمال الأطلسي

رحبت روسيا، اليوم الخميس، بالانتقادات التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشادت موسكو بما سمتها التصريحات «الصادقة» للرئيس الفرنسي.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، «إنّها كلمات من ذهب. صادقة وتعكس الجوهر. إنّه تعريف دقيق للواقع الحالي لحلف شمال الأطلسي».

كان الرئيس الفرنسي قال، في مقابلة مع أسبوعية "ايكونومست" البريطانية، "ما نعيشه حاليا هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي".

وتابع "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.

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ورأى ماكرون أنه لا خيار لروسيا سوى إقامة "شراكة" مع أوروبا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي أن يصبح "تابعا للصين".

وقال إن بوتين "قام بتطوير مشروع معاد لأوروبا بفعل طابعه المحافظ، لكنني لا أرى كيف لا يمكن لمشروعه على المدى البعيد أن يكون مشروع شراكة مع أوروبا".

واعتبر أن روسيا ستجد صعوبة في "إعادة بناء قوة" بمفردها، وقال "سيكون الأمر في غاية الصعوبة، حتى لو أننا أعطيناها دفعا بأخطائنا".

وحلف شمال الأطلسي منظمة عسكرية تأسست عام 1949 م بعد الحرب العالمية الثانية للوقوف ضد "التهديد السوفييتي" في بداية الحرب الباردة. يضم الحزب دولا من أوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا من أميركا الشمالية.

كانت جمهورية الجبل الأسود آخر دولة تنضم إلى الحلف في يونيو 2017 لتصبح العضو التاسع والعشرين.