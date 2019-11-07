كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يكشف كذب إيران حول تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتابع: "إيران تواصل الكذب وإخفاء برنامجها النووي، وتواصل، بل استأنفت تخصيب اليورانيوم المحظور الذي يهدف فقط إلى إنتاج الأسلحة النووية"، مضيفاً "ناشدتُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فحص تورقوزآباد، والوكالة أرسلت فعلاً مفتشين إليه، وهذا الصباح عقدت الوكالة جلسة خاصة أكدت فيها أن إيران، كذبت حول برنامجها النووي".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي للاستيقاظ، أدعو دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تشدد أكثر الضغوط على إيران، لأنها خطرٌ ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب، بل خطر على العالم أجمع".

وكتب نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، مهما كانت الظروف".

وكتب نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، مهما كانت الظروف".

وشدد نتنياهو، خلال تغريداته عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وقالت إيران اليوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض لتقلص أكثر التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج "لم نتخذ قرارا نهائيا بعد. لكن مع كل خطوة تتخذها إيران فإن الموقف يصبح بالطبع أكثر صعوبة".

وكان تعليق تخصيب اليورانيوم في المنشأة التي ظلت سرية لفترة وطويلة، أحد الشروط التي وافقت عليها إيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني القرار، الثلاثاء، قائلا: إن بلاده ستستأنف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة.

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وأوضح الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الأربعاء أن انتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو تحت الأرض سيبدأ "عند منتصف ليل" الأربعاء الخميس، مشيرا إلى أن نسبة التخصيب في هذه المنشاة ستبلغ 4.5 بالمئة.

وقبل انطلاق العملية في فوردو بساعات سحبت إيران اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت "الأسبوع الماضي" خلال عملية "مراقبة" عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال البيان الذي نشر على موقع وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إنه خلال عملية المراقبة، تسببت هذه المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية "بإطلاق إنذار" ما أثار قلقا من احتمال حيازتها على "مادة مشبوهة".