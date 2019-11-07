كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل وستولتنبرغ يعلقان على "موت" الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب كل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفضهما لوجهة نظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الحلف على شفا الموت.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرغ عقد اليوم الخميس في برلين، رأت ميركل أن الرئيس الفرنسي "اختار عبارات شديدة اللهجة" عندما تحدث عن حالة حلف الناتو.

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وأضافت: "لا تتطابق وجهة النظر هذه مع وجهة نظري".

ومن جانبه، أيد ستولتنبرغ موقف ميركل بالقول إن الناتو "قوي"، مشيرا إلى أن حلفاءه في أوروبا "يزيدون حجم استثماراتهم (في ميزانية الحلف)، فيما تعزز الولايات المتحدة وجودها في أوروبا".

وتأتي تصريحات ميركل وستولتنبرغ تعليقا على ما قاله الرئيس الفرنسي في حديث لمجلة "إيكونوميست" بشأن حالة من الموت الدماغي يعيشها الناتو حاليا بسبب "انعدام التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو حول القرارات الاستراتيجية".