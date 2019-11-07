أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 7/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || مقتل أربعة متظاهرين من قبل القوات العراقية في بغداد

وفقًا لرويترز قالت الشرطة ومصادر طبية إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين معارضين للحكومة على الأقل في وسط بغداد اليوم الخميس، لأن أسابيع من الاضطرابات المميتة لم تظهر أي علامات على تراجعها. Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الولايات المتحدة تؤكد اتخاذ خطوات مشددة للضغط على إيران

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بضرورة اتخاذ خطوات مشددة للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مجلس الشيوخ الأمريكي يضغط لفرض عقوبات على تركيا

طلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي من إدارة الرئيس دونالد ترامب - والرد بعقوبات قاسية - إذا كانت التقارير صحيحة بأن تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

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