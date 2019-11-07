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في قرار غريب ولم يكن متوقع، أبعد الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، نجم فريق شالكه 04 الألماني، أمين حارث، عن قائمة “الأسود” النهائية لخوض مباراتي موريتانيا وجيبوتي، في إطار إقصائيات كأس إفريقيا للأمم.
حارث، لم يتأخر في الرد على هذا القرار ونشر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب فيها عباراة ” lol” مع نشر العلم الوطني.
واستغرب العديد من عشاق “الأسود” إبعاد حارث، خاصة وأن الرجل يعتبر من أفضل المحترفين في أروبا، وبصم على أداء رائع، بتوقيعه لعدد من الأهداف المهمة وتمريره لتمريرات حاسمة.
ولم تعرف بعد خلفيات إبعاد حارث عن لائحة المنتخب، في انتظار توضيحات خليلوزيتش أو خرجات حارث.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة غريبة.. حارث يرد على إبعاده المفاجئ من لائحة المنتخب المغربي – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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