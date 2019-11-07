بطريقة غريبة.. حارث يرد على إبعاده المفاجئ من لائحة المنتخب المغربي – صورة

في قرار غريب ولم يكن متوقع، أبعد الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، نجم فريق شالكه 04 الألماني، أمين حارث، عن قائمة “الأسود” النهائية لخوض مباراتي موريتانيا وجيبوتي، في إطار إقصائيات كأس إفريقيا للأمم.

حارث، لم يتأخر في الرد على هذا القرار ونشر تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب فيها عباراة ” lol” مع نشر العلم الوطني.

واستغرب العديد من عشاق “الأسود” إبعاد حارث، خاصة وأن الرجل يعتبر من أفضل المحترفين في أروبا، وبصم على أداء رائع، بتوقيعه لعدد من الأهداف المهمة وتمريره لتمريرات حاسمة.

ولم تعرف بعد خلفيات إبعاد حارث عن لائحة المنتخب، في انتظار توضيحات خليلوزيتش أو خرجات حارث.