عملاق إيطاليا ينتظر “تردد” ريال مدريد لـ”الانقضاض” على نجم “الأسود”

مستقبل أشرف حكيمي، بدأ يثر اهتمام كبار القارة الأروبية، بعد الأداء الرائع الذي بصم عليه في المباريات الأخيرة رفقة فريقه بروسيا دورتموند الألماني، في الدوري المحلي وخاصة في دوري أبطال أروبا.

وفي الوقت الذي أكد فيه اللاعب بأنه لا يمانع في العودة لبيته الأول، ريال مدريد، بعد انتهاء فترة الإعارة المقررة الصيف المقبل، فإن عملاقا أروبيا آخر يترصد ويترقب أي تغير في الموقف سواء من اللاعب المغربي أو من النادي الملكي.

الأمر يتعلق بفريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يتابع عن قرب تطور مستوى نجم “أسود الأطلس” وكذا وضعيته مع بروسيا دورتموند وريال مدريد.

وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن نادي ‘لسيدة العجوز” يترصد أي تغير في المواقف للاعب أو للنادي من أجل تقديم عرض رسمي لضم أشرف حكيمي خلال فرة الانتقالات القادمة.

Advertisements

وأكدت الصحيفة، أن النجم المغربي الشاب يعتبر وحدا من الخيارات المهمة للفريق في المستقبل القريب.

وكان النجم المغربي هو قائد “الريمونتادا” التاريخية التي حققها دورتموند بملعب “سيغنال إدونا بارك”، في آخر مباراة له بدوري الأبطال، بعد أن قلب تأخره من هدفين دون رد إلى انتصار بثلاثة أهداف، كان للاعب أسود الأطلس هدفين منها، وهو الأمر الذي جعله يتصدر كل العناوين من جديد.