ذكرى استشهاد خير حمدان: "مستمرون حتى محاكمة الشرطة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات في بلدة كفر كنا مساء اليوم، الخميس، بإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الشاب خير الدين حمدان، الذي لقي حتفه رميًا برصاص الشرطة عمدًا.

وشهدت الذكرى الخامسة الالتفاف نحو أهمية النضال ضد تهميش الشرطة وحقوق الأصلانية للمواطنين العرب وأهمها الأمن والأمان.

وتضمن المهرجان كلمات من الحضور مؤكدة على ضرورة محاكمة الشرطي الذي أطلق النار، وخاصة بعد قرار المحكمة العليا فتح التحقيق وتقديم لائحة اتهام بحقه.

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واكد رئيس مجلس كفركنا، د. يوسف عواودة، خلال كلمته أن "هذه الذكرى تعتبر هامة وخاصة مع قرار المحكمة العليا، ونشكر كل من دعم هذه القضية على المستوى المحلي والقطري والدولي، ولجنة المتابعة والحريات وأعضاء الكنيست ومؤسسة ميزان واللجنة الشعبية وإدارة المجلس السابقة وعائلة الشهيد الذي عملت طويلا من اجل إاظهار الحقيقة".

رئيس مجلس كفركنا، د. يوسف عواودة

وأضاف عواودة أن" قرار المحكمة الأخير لن يعيد لنا ابننا الشهيد خير حمدان، ولكننا نعتبره قرارا مهما لعدة أسباب، أهمها تأكيده لنا جميعا أنه 'لن يضيع حق ورائه مطالب'، والقرار مهم أيضا أنه اثبت كذب الراوية الرسمية للشرطة، فعند قتل أحد أبناء شعبنا يتم تسويق هذه الرواية أن الضحية كان مجرما والشرطي دافع عن نفسه".