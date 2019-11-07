خلال 2019: الاحتلال استهدف أكثر من 600 صحافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، عن 600 انتهاك مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وبيّن تقرير لجنة الحريات التابعة للنقابة أن الاحتلال قام بـ600 انتهاك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كان أخطرها استسهال إطلاق الرصاص الحي والمعدني تجاه الصحافيين، ما أدى لإصابة 60 منهم بإصابات بالغة الخطورة، ما زال البعض يعاني منهم حتى اللحظة ويتلقى العلاج.

وأشار التقرير إلى بعض الحالات مثل الصحافي محمد العربيد، الذي أصيب بالرصاص الحي في فخذه، والمصوّر سامي مصران برصاصة معدنية في عينه، أثناء تغطية المسيرات بقطاع غزة، والمصور الصحافي نضال اشتية، الذي أصيب برصاصتين مطاطيتين في الفخذ الأيسر وتحت الإبط خلال تغطيته مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، كما أُصيب الصحافي نضال أبو شربي برصاصتين مطاطيتين، خلال تغطيته مسيرات قطاع غزة.

وبين التقرير الارتفاع الواضح باستهداف جنود الاحتلال للصحافيين من خلال توجيه قنابل الصوت تجاه أجسامهم، ما أدى لإصابة 43 بجروح متفاوتة.

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وأفاد التقرير بأن أكثر من 170 انتهاكا متمثلا بالضرب والاحتجاز والمنع من التغطية. وفيما يتعلق بالاستهداف الواضح للمحتوى الفلسطيني على موقع "فيسبوك"، رصدت النقابة أكثر من 180 انتهاكا بحق صفحات لصحافيين ومؤسسات صحافية، بتعاون وتواطؤ مع مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التقرير إن 18 زميلا يعمل في الصحافة لا زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأشار التقرير لحالات الاقتحام لمؤسسات صحافية ومنازل صحافيين، والاستهداف بالغاز المسيل للدموع، والغرامات المالية، والمنع من التنقل والسفر.