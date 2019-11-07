شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس المصري وملك البحرين يشيدان باتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:31 مساءً, 7 نوفمبر 2019 م
المناطق - واس
أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوقيع وثيقة “اتفاق الرياض” التي أبرمت بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي، وذلك استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدا خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس المصري بالقاهرة مساء اليوم مع العاهل البحريني، على أن الاتفاق يعد خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق.
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