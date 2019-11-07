الجيش الليبي: سيطرنا على "مشروع الهضبة" بطرابلس

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي والمركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، أن القوات تواصل تحقيق تقدمات واسعة، ومدروسة نجحت في النهاية بالسيطرة على مشروع الهضبة جنوبي وسط طرابلس.

وقال المحجوب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن كمين صلاح الدين الذي نفذ الأربعاء، كان مؤثرا جدا على المليشيات، وسبب خسائر كبيرة في صفوفهم، وأربك حساباتهم المنهارة.

وكان الجيش الليبي نصب كمينا محكما للمليشيات في محور صلاح الدين أسفر عن سقوط ضحايا، ووصلوا إلى أكثر من 30 المليشيات بعد إيهامهم بانسحاب القوات وتراجعها، بحسب المركز الإعلامي.





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وكشف المحجوب عن تمكن الجيش الليبي من السيطرة على مشروع الهضبة جنوبي وسط طرابلس، بعد السيطرة على معسكر اليرموك، مشيرا إلى أن منطقة العزيزية أصبحت تحت السيطرة شبه الكاملة.

وشدد المحجوب على أن الجيش الليبي تمكن من فرض خطته، وأصبحت المحاور أغلبها في خط موازٍ من مطار طرابلس الدولي إلى طريق المطار، ومحور كازيرما تحت سيطرته.

ونوه المحجوب بأن المعركة الدائرة الآن في صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الليبي على مناطق الأربعة شوارع (السويحلي) وطريق النهر الصناعي.

وأكد المحجوب أن الجيش الليبي يقوم بما عجزت عنه حكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس، وهو القضاء على المليشيات باعتباره خط أساس العمل العسكري لقوات الجيش الليبي وهو ما عجزت حكومة "الصخيرات" عن أن تنجزه.

وتابع أن حكومة الوفاق غير الدستورية أصبحت تحت سلطة المليشيات وسيطرتها، وهم من يعرقل الاستقرار والأمن، كما يعملون على التهريب بأنواعه ومنع المؤسسات من العمل، وفق الغرض الذي أنشئت من أجله.



