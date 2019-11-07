نتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية تحت أي ظرف

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه لن يتم السماح لإيران بتطوير الأسلحة النووية مهما كانت الظروف.

وفي أعقاب جلسة خاصة عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال نتنياهو في بيان: "قبل حوالي عام كشفت النقاب عن البرنامج الإيراني السري لتطوير الأسلحة النووية في تورقوز آباد، الذي يقع في ضواحي طهران".

وأضاف: "حينها ناشدتُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص تورقوز آباد والوكالة أرسلت فعلا مفتشين إلى هذا المكان".

وتابع: "وهذا الصباح عقدت الوكالة جلسة خاصة جزمت فيها بأن إيران قد كذبت حول برنامجها النووي".

وأضاف: "أدعو المجتمع الدولي للاستيقاظ. أدعو دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تشدد الضغوط على طهران بل أكثر".

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وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إيران تشكل خطرا ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب. إنها تشكل خطرا على العالم أجمع".

واستدرك نتنياهو: "أرحب بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدركت ذلك جيدا، على الأقل اليوم، وفي أي حال من الأحوال، أوضّح مجددا: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، مهما كانت الظروف".





كانت إيران قد سحبت اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت، الأسبوع الماضي، خلال عملية مراقبة عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وزعمت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنه خلال عملية المراقبة، تسببت المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بإطلاق إنذار"؛ ما أثار قلقا من احتمال حيازتها "مادة مشبوهة".

وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت، الأربعاء، مفتشة بوكالة الطاقة الذرية وتحفظت على أوراق سفرها لفترة وجيزة قبل أن يتم الإفراج عنها.

ويأتي التطور بعد يوم من إعلان طهران البدء في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وذلك في إطار التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.