النشرة: اعتصام امام مكتب مؤسسة كهرباء لبنان بحاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "عددا من المحتجين نفذوا اعتصاما امام مكتب مؤسسة كهرباء لبنان في حاصبيا في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".
وأكد المعتصمون على المضي في تحركهم حتى زوال الفساد المستشري واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة والاسراع بتشكيل حكومة من المخلصين.
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