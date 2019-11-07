النشرة: اعتصام امام مكتب مؤسسة كهرباء لبنان بحاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "عددا من المحتجين نفذوا اعتصاما امام مكتب ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في حاصبيا في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​".

وأكد المعتصمون على المضي في تحركهم حتى زوال الفساد المستشري واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة والاسراع بتشكيل حكومة من المخلصين.