أبي رميا: الحريري لم يدخل بعد بنوع الحكومة

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ أن "الامر الايجابي على صعيد المشاروات ان اللقاءات بين السياسيين تحصل مباشرة أي لا من خلال وسطاء يدخلون الخط، الامر الذي يسرع عملية المشاورات"، مشيراً إلى أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم يدخل بعد بنوع ​الحكومة​ أي ان كانت تكنوقراط او تكنوسياسية أو غيرها"، لافتاً إلى أن "​حزب الله​" يريد أن يكون هناك تمثيل سياسي في الحكومة وإلا سيكون هناك تخط للتوازن السياسي القائم في البلد خاصة بعد ​الانتخابات النيابية​".

وعن وعد ​الاستشارات النيابية​، أشار أبي رميا في حديث تلفزيوني إلى ان "قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أساسي في هذا الموضوع، فوجوده كرئيس للحكومة يختلف عن عدمه وما زلنا في الصيغة"، لافتاً إلى أن "من الصيغ المطروحة هي التمثيل السياسي مع أصحاب الاختصاص مع ​ممثلين​ للحراك وانطلاقا من جواب الحريري على هذا الاقتراح نذهب إلى الابعد ولكن لا جواب من الحريري بعد".