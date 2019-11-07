نقولا ناشد الرئيس عون: للاتفاق مع الاقتصاديين على خطة اقتصادية تنقذ البلد

سأل النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا لا تستورد ​الدولة اللبنانية​ ​النفط والغاز​ مباشرة من الدول المصدرة بواسطة المناقصات مما يؤمن ربح يتعدى سبعمائة مليون ​دولار​ اميركي يدخل في خزينة الدولة سنويا ويمنع المستوردين من التلاعب"، مناشداً ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ "جمع جميع اصحاب البنوك واقتصاديين في ​القصر الجمهوري​ وعدم خروجهم قبل الاتفاق على خطة اقتصادية تنقذ البلد و​الاقتصاد​ من الانهيار في اسرع وقت".

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