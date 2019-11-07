أكّد النائب فؤاد مخزومي أنّ "كلّ مواطن يجب أن يعرف حقوقه جيدًّا، ولا يجب أن يتخلّى أي شخص عن حقّ يَكفله له القانون"، لافتًا إلى "أنّنا سمعنا شكاوى من أشخاص لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف، أو يُجبَرون على تجميد ودائعهم لوقت طويل، أو لا يمكنهم دفع القروض المستحقّة عليهم بالليرة اللبنانية".
وتوجّه في فيديو نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى اللبنانيين قائلًا: "لا تقبلوا أنّ تشتروا الدولار من الصرّافين بسعر أعلى من السعر الرسمي لـ"مصرف لبنان" لتسديد. وشدّد على أنّه "لا يمكن للمصرف أن يمنعكم من سحب أموالكم أو من دفع قروضكم بالليرة، لأنّ ذلك مخالف لقانون النقد والتسليف المادة 192، وعقوبته تصل إلى السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة ماليّة من 500 ألف ليرة إلى مليوني ليرة".
وركّز مخزومي على أنّ "الزبون والمواطن دائمًا على حق، والدولة والنواب والمصارف والمؤسسات العامة يجي أن تكون بخدمة الشعب وتسهّل أموره، لا أن تعرقلها". وتوجّه إلى المواطنين بالقول: "لا تتنازلوا عن حقّكن، واشتكوا واسمعوا صوتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: ليس للمصارف أي حق بمنع أي مواطن من التصرف بودائعه المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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