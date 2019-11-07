نقابة الصحافة: الصحف تتوقف عن العمل يوم الاثنين بذكرى المولد النبوي

اعلنت ​نقابة الصحافة​ ان "الصحف تتوقف عن العمل يوم الاثنين الموافق 11/11/2019، بمناسبة ذكرى المواد النبوي الشريف، لتحتجب عن القراء يوم الثلاثاء في 12 منه، وتعاود الصدور صباح الاربعاء في الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري".

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