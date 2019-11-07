كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" عن أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لم يعط حتى ليل امس جوابا حاسما حول أمكانية ترؤسه حكومة منكهة بوجوه سياسية او الابتعاد عن المشهد علما انه يفضل الخيار الثاني".
من جهتها، لفتت مصادر بيت الوسط إلى أن "الحريري مع حكومة توقف مسلسل هدر الوقت وتحاكي مطالب المتظاهرين وتتصدى بسرعة للمأزق الاقتصادي قبل فوات الأوان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادربيت الوسط للـOTV: الحريري مع حكومة توقف مسلسل هدر الوقت وتحاكي مطالب المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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