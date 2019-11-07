مصادربيت الوسط للـOTV: الحريري مع حكومة توقف مسلسل هدر الوقت وتحاكي مطالب المتظاهرين

كشفت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" عن أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم يعط حتى ليل امس جوابا حاسما حول أمكانية ترؤسه حكومة منكهة بوجوه سياسية او الابتعاد عن المشهد علما انه يفضل الخيار الثاني".

من جهتها، لفتت مصادر ​بيت الوسط​ إلى أن "الحريري مع حكومة توقف مسلسل هدر الوقت وتحاكي مطالب المتظاهرين وتتصدى بسرعة للمأزق الاقتصادي قبل فوات الأوان".