رئيس الوزراء المجري: سننفذ ما يقع على عاتقنا بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا

أكد رئيس الوزراء ​المجر​ي ​فيكتور أوربان​ في ​مؤتمر​ صحفي عقده مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بالعاصمة المجرية بودابست أن "المجر ستنفذ ما يقع على عاتقها بخصوص المنطقة الآمنة في ​سوريا​"، مشيراً إلى أن أردوغان أطلعه على المشاريع المتعلقة بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها على الحدود السورية ـ التركية، مؤكدا أن "المجر ستدعم هذه المشاريع".

وشدد على "ضرورة عودة المهجّرين من منازلهم، وأهمية مساعدة المضطرين لمغادرة بلادهم للعودة إليها مجددا"، مشيراً إلى أن "أردوغان أطلعني على المشاريع المتعلقة بالمنطقة الآمنة، وهذه المشاريع تتعلق ببناء مدن وقرى وكنائس ومدارس و​مستشفيات​"، لافتاً إلى أنه "على الرغم من أن المجر ليست دولة غنية أو كبيرة، إلا أننا سننفذ ما يقع على عاتقنا".

ولفت إلى "إننا سنشارك بكل سرور في مشاريع إعادة الإعمار التي أعلنها الرئيس أردوغان، ووزيرا خارجية البلدين سيبحثان التفاصيل فيما بينهما"، منوهاً بـ"مساهمات ​تركيا​ في مكافحة ​الهجرة​ غير القانونية"، مبينا أن "​أنقرة​ ضبطت 250 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2019".

وأكد أنه "لا يمكن وقف تدفق الهجرة نحو ​أوروبا​ من دون تركيا، والمجر وتركيا حليفان استراتيجيان"، مشيراً إلى "مواصلة التعاون بين المجر وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن كلا البلدين لديهما عضوية ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​".