الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على زعيم جماعة متشددة في مالي

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنّ "الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على زعيم جماعة متشدّدة في مالي تُدعى "جبهة تحرير ماسينا"، يُدعى أمادو كوفا".
وتُجمّد العقوبات أيّ أصول لكوفا قد تكون تحت الولاية القانونية الأميركية، وتمنع أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة من إجراء معاملات ماليّة معه.
وكان مسؤولون فرنسيون قد أعلنوا العام الماضي أنّ "كوفا قُتل في غارة بمالي"، لكنّه ظهر في تسجيل فيديو دعائي في شباط الماضي.
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