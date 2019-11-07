رئيس الوزراء الأردني: التعديل الحكومي جزء من إصلاحات بدأت تؤتي أكلها

أعلن رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​ بعد أداء ​الحكومة​ ​الجديدة​ اليمين الدستورية، أن "التعديل الوزاري الحاصل يأتي ضمن خطة إصلاحات أطلقتها الحكومة مؤخرا وبدأت تؤتي ثمارها"، مشيراً إلى أن "التعديل الوزاري الذي جرى على حكومته اليوم، يأتي بعد حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، وعملية تراكمية للإصلاحات تمت في الفترة الماضية وبدأت تؤتي أكلها، وجاءت بناء على التوجيهات الملكية للإسراع في عملية الإصلاح والتطوير التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر".

وأكد أن "الحكومة الجديدة ستطلق تباعا وعلى مدى الأسابيع القادمة حزما تحفيزية إضافية من الإصلاحات سيكون لها تأثير مباشر على القطاعات المستهدفة والمواطنين"، مشيراً إلى "أهمية المرحلة القادمة من الإصلاحات حيث ستشهد "نشاطا كبيرا"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستركز جهودها في المرحلة المقبلة على "تشغيل أبنائنا الأردنيين".

واعتبر أن "هذه المهمة هاجس لدى كل الأسر الأردنية في جميع مناطق المملكة"، مؤكداً أن "التشغيل لا يقتصر على مهام ​وزارة العمل​ فقط، بل يتطلب نموا اقتصاديا ومعالجة قضايا ​الفقر​، التي لا يمكن ان تحل بشكل جذري إلا إذا زادت نسبة المشتغلين بين ​الشباب​ والشابات الأردنيين".