النشرة: الحريري سيلتقي معاون السيد نصرالله اليوم لمناقشة الوضع الحكومي

عَلِمت "النشرة" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ سيلتقي المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ​حسين الخليل​، اليوم لمناقشة الوضع الحكومي".

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